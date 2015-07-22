мама ко дню рождения подарила олдскульную, чешской прабабушки, мельницу для специй. у нее отколот краешек, а в остальном настолько живая, аж страшно.
бакелитовая. пахнет, как старый телефон.
словом, винтаж. фирма Garantie B.O. - BRATŘI OUHRABKOVÉ, основана в 1923-м. я погуглила, этой модели примерно 70 лет. внутри - невероятно живучий зубастый механизм. судя по всему, вечный.
четыре поколения женщин в нашей семье с ней мололи всё. кофе, мак. перец. она не ломается, не тупится. мелет и мелет, с задорным железным хрустом. у нее на ручке чудесная шишка, такая, знаете, нагревается в ладони, если крутить минут пять.
мельница сделана во время индустриального расцвета; в начале двадцатого века. простой механизм, на сто процентов честный. тогда промышленникам еще не пришло в голову, что если выпустить реально крутую вечную штуку (ну потому что елки, подумаем вместе - молоть специи, вот говна-пирога технология), так вот, если ты хорошо придумал что-нибудь прекрасное и надежное, ты лет десять будешь богач и молодец, а потом всё, разоришься. потому что все, кто хотел, уже купили себе одну твою штуку. а она, сука, не ломается. я читала, именно это случилось с фирмой Зингер - слишком хорошая швейная машинка. все купили по одной. а она безупречна. работает, сволочь, пятьдесят лет. или сто. вот, ты продал одну матери, и молотишь дальше в надежде, что дочь ее тоже захочет купить себе такую. и напрасно, потому что одна машинка Зингер прекрасно служит четырем поколениям женщин, и компания разоряется. разоряется потому, что слишком хороша.
я читала, что современные производители всего - от чулок до утюгов и компьютеров - искусственно ограничивают жизнь своих изделий. потому что мы, понимаете, слишком недолго живем по сравнению с набором шестеренок, полупроводников и микросхем. мы - плохая инвестиция.
вот еще прекрасный пример - у моих деда и бабушки на подмосковной даче было два холодильника ЗИЛ, такие, помните, с вертикальной ручкой. они рычали и прыгали по полу, у них были крошечные морозилки. но сорок лет подряд они морозили, как звери. дачу уже разорвали на части практичные наследники, и бог весть, что стало с гнутыми бабулиными соломенными креслами, с ее керамическими вазами. с кузнецовским белым сервизом на двенадцать персон. но холодильники - спорим? где-то там, не знаю где, они морозят по сей день. нормальный человек, которому попадет в руки чудо вроде бессмертного холодильника или (как мне) маленькой бакелитовой мельницы для специй - ну он же не выбросит. он же не идиот. вещь, которая еще жива, которая не хочет умирать - ну как ее убьешь.
гнутые ротанговые кресла и белые кузнецовские сервизы до нас с Димой не доехали. чулок я не ношу. а холодильники, очень надеюсь, живут себе где-то, и проживут еще лет двадцать. каждому из нас достался, наверное, свой кусок. мне, например - коричневая мельница для специй Tramp из бакелита, фирмы Garantie B.O.